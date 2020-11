Nemka in Koprčan v dveh dneh dvakrat v tatinski akciji Primorske novice V četrtek sta skupaj izvedla tatinsko akcijo, v petek sta se ločila, vsak pa je kradel v drugi trgovini. Policisti so ju obakrat prijeli, vendar ju po postopku tudi kmalu izpustili. 39-letni Koprčan in 31-letna Nemka bi morala sicer plačati visoke kazni, čaka ju tudi sojenje, vprašanje pa je, kaj bosta lahko plačala, ker sta oba odvisnika, ona pa še brezdomka.

