Pogačar in Roglič med favoriti za zlato kolo Lokalec.si Francoska kolesarska revija Velo Magazine je izbrala 15 nominirancev za prestižno nagrado zlato kolo (Velo d’Or). Med glavnimi favoriti za nagrado slovenska zvezdnika, zmagovalec francoskega Toura Tadej Pogačar ter zmagovalec Vuelte in vodilni na jakostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze Primož Roglič. Na seznamu je 13 kolesarjev in dve kolesarki, med katerimi bodo športni novinarji, ki […]

