Mariborski svetniki na seji na koncu vroče razprave za rebalans brez Farmadenta Lokalec.si Mariborski mestni svet je v ponedeljek, 23. novembra, izvedel 17. redno sejo, seja pa je prvič potekala na daljavo, preko videokonferenčnega sistema Zoom. Svetniki so med drugim sprejeli rebalans občinskega proračuna in akcijski načrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto ter se seznanili z aktivnostmi MO Maribor in njene civilne zaščite za lajšanje posledic epidemije […]

