Kitajska na Luno poslala sondo, ki se bo skušala vrniti z vzorci kamnov RTV Slovenija Kitajska je v vesolje izstrelila raketo s sondo Čang'e 5, ki bo skušala na Luni pobrati vzorce kamna in zemljine. Edini državi, ki jima je do zdaj to uspelo, sta ZDA in Kitajska, a od tega je minilo že več kot 40 let.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kitajska

MMC

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Karl Erjavec

Tomaž Gantar

Tadej Pogačar

Kevin Kampl