Javnost bo lahko znova dostopala do podatkov v kazenskih zadevah 24ur.com Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku. Na ta način se ponovno vzpostavlja že uveljavljena dolgoletna praksa dostopa do podatkov v kazenskih zadevah. Vrhovno sodišče je sicer pred dnevi sporočilo, da z nedavno sodbo ne omejuje dostopa do sodb in ni omejilo transparentnosti delovanja sodišč, kar je pozdravi...

