Srbski mediji: Severina ima novo simpatijo, deset let mlajšega vinarja 24ur.com Po tem, ko se že skoraj pol leta govori, da naj bi se Severina in Igor razšla, čeprav sta še poročena, je zdaj v srbskih medijih odjeknila nova informacija. Hrvaška pevka naj bi bila zaljubljena v novega moškega. Ljubezen naj bi našla v deset let mlajšem vinarju iz manjšega hrvaškega naselja Graberje Ivanićko.

Sorodno



























































































































































Oglasi Omenjeni Beograd

Hrvaška

Oglaševanje

Severina

Srbija

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Jelko Kacin

Kevin Kampl