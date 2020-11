V Sloveniji odkrili pojav ptičje gripe pri labodu Lokalec.si Nacionalni veterinarski inštitut je v ponedeljek obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o pozitivnem rezultatu preiskave na visoko patogeno aviarno influenco pri labodu. Poginjenega laboda so našli v občini Piran. Pri njem so potrdili podtip H5N8, ki ni nevaren za ljudi. Človek lahko širi virus Kot so v upravi zapisali na svoji […]

