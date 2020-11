Mestna občina Ptuj v izgradnjo 32,07 km novih kanalizacijskih vodov v vrednosti 9,3 milijonov evrov Lokalec.si S podpisom pogodbe med naročnikom Mestno občino Ptuj in izvajalci Komunalnim podjetjem Ptuj, Javnimi službami Ptuj in podjetjem Štraf se pričenja projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj. V prostorih Dominikanskega samostana na Ptuju je danes potekala spletna predstavitev projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – […]

