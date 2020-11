Pahor dobil pet predlogov možnih kandidatov za ustavnega sodnika Lokalec.si Na podlagi ponovnega poziva predsednika republike Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto ustavnega sodnika, je urad dobil predlogov. Predlagani so Marjan Lekše, Marko Starman, Rok Svetlič, Andraž Teršek in Urban Vrtačnik. Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Slovenije, ki je pravni strokovnjak in […]

