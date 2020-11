V UKC Maribor več kot 200 hospitaliziranih covid bolnikov Lokalec.si Število vseh hospitaliziranih covid bolnikov v UKC Maribor znaša skupno 218 – od tega je na intenzivnem zdravljenju 47 pacientov. Iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, so sporočili, da je na intenzivni negi trenutno 47 koronavirusnih bolnikov, vseh ki so hospitaliziranih pa je 218. Skupno število vseh umrlih v UKC Maribor se je ponovno zvišalo in […]

