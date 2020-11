V Avstriji dobijo podjetja državno pomoč v le nekaj dneh po oddaji vloge 24ur.com Kako pa podjetjem pomagajo v Avstriji? Na nakazilo ne čakajo en, dva ali celo več mesecev. Državna pomoč je tam na računih podjetij že v nekaj dneh od oddaje vloge. Gostinci, hotelirji in frizerji, ki so morali zaradi ukrepov zapreti svoja vrata, so denimo upravičeni do 80-odstotnega nadomestila prihodkov, ki so jih imeli lani novembra – pod pogojem, da ne odpuščajo.

Sorodno



















































































































































































Oglasi Omenjeni Avstrija

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Karl Erjavec

Jelko Kacin

Tomaž Gantar