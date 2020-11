V Veliki Britaniji med božičnimi prazniki bodo veljali blažji ukrepi Večer V Veliki Britaniji bodo med božičnimi prazniki veljali blažji koronski ukrepi glede druženja in potovanj, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Med prazniki bo tako dovoljeno druženje oseb iz do treh gospodinjstev.

Sorodno



Oglasi