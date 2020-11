SDH zavrača kritiko o slabi praksi v Telekomu Slovenije: Ravnanje je bilo odgovorno in ustrezno Večer V Slovenskem državnem holdingu (SDH) so zavrnili očitke Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS), ki je v ponedeljek opozorilo na slabo prakso v primeru nedavnega sodnega imenovanja nadzornikov Telekoma Slovenije po odstopu treh članov nadzornega sveta. V SDH poudarjajo, da gre za odgovorno in ustrezno ravnanje največjega delničarja družbe.

