Ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa so močno vplivali tudi na življenje varovancev s posebnimi potrebami v domovih. Čeprav ukrepe večina varovancev razume in spoštuje, se je poslabšalo predvsem njihovo duševno zdravje, pravijo v Domu Lukavci, kjer so po uradnih podatkih v ponedeljek potrdili največ okužb med domovi.