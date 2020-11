Balanca št. 33: analiza sezone 2020 24ur.com Komentatorja dirk na Kanalu A in VOYO, Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic, po zadnji preizkušnji letošnjega motociklističnega prvenstva vabita k ogledu Balance, v kateri analizirata sezono in tudi vse upokojitve in prestope, ki bodo zaznamovali prvenstvo v letu 2021. Pred vami je že 33. epizoda spletne pogovorne oddaje Balanca.

Oglasi Omenjeni Boštjan Skubic Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Kevin Kampl

Aleksandra Pivec

Karl Erjavec

Tomaž Gantar