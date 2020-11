RTV Slovenija je v Odmevih predstavila primer šol v predelu Berlina, kjer ostaja odprtih 60 šol. V omenjenem prispevku medij tako prikazuje, kako so se določene šole odločile ostati odprte kljub epidemiji. V omenjenih šolah so se ves čas, tako ravnatelji kot učitelji in učenci, držali ukrepov, s čimer so omejevali prenos okužb, izdatno pa tudi skrbijo za prezračevanje prostorov s še dodatnimi prez ...