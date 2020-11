'Opozicija se bo združeno borila proti nezaslišani aroganci te oblasti' 24ur.com Državni zbor bo na današnji izredni seji potrjeval nov, že šesti protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije. Eden od nosilnih ukrepov tokratnega zakona je delno kritje fiksnih stroškov. Podjetja bodo do pomoči upravičena že v primeru upada prihodkov za 30 odstotkov. Poslanci opozicijskih SD, LMŠ, Levice in SAB so medtem vložili amandma glede ...

