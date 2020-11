Danes bo pretežno jasno Dnevnik Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 0, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

