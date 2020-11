Predviden izklop elektrike na območju OE Maribor Lokalec.si Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Četrtek, 26.11.2020: KAMNIŠKA GRABA 1; KAMNIŠKA GRABA 2: med 12:00 in 15:00 uro. POHORJE LEDINA; PETKOVO SEDLO; SLIVNIŠKO POHORJE 2 (1997: med 11:30 in 13:30 uro. 372 SLIVNIŠKO POHORJE 1: med 9:00 in 11:00 uro. LUCIJIN BREG: med 8:00 […]

Sorodno



Oglasi Omenjeni Elektro Maribor

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Aleksandra Pivec

Karl Erjavec

Kevin Kampl