Haaland rekordno hitro do meje 15 golov v LP 24ur.com Čeprav mu do rekordnih številk največjih zvezdnikov Lionela Messija in Cristiana Ronalda v Ligi prvakov manjka še precej golov, pa mladi norveški nogometni zvezdnik Erling Braut Haaland že pridno postavlja temelje za prihodnje dosežke. Enega od rekordov v elitnem tekmovanju je že izboljšal.

