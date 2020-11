V akciji Manj svečk za manj grobov zbrali več kot 9000 evrov Lokalec.si V letošnji ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so zbrali 9234 evrov, so sporočili iz Fundacije Svečka. Zbrana sredstva bodo namenili Helikopterski enoti nujne medicinske pomoči za termometre ter naprave za ogrevanje infuzije, ki se bodo uporabljale za oskrbo poškodovancev s podhladitvijo, so zapisali. Namensko zbrana sredstva bodo namenjena tudi nakupu avtomatskega defibrilatorja AED, […]

