Škotska je postala prva država na svetu z brezplačnimi tamponi in higienskimi vložki 24ur.com Škotski poslanci so v torek soglasno potrdili predlog zakona o brezplačnih izdelkih za mesečno perilo, tako imajo zdaj lokalne oblasti zakonsko dolžnost, da brezplačno zagotovijo izdelke, kot so tamponi in higienski vložki, "vsem, ki jih potrebujejo".

Sorodno



Oglasi Omenjeni korona virus

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Andrej Šircelj

Jan Oblak

Aleksandra Pivec