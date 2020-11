Zdravstvena strokovnjaka o odgovornosti za epidemiološko stanje: Nobena vlada se ne more vesti odgov Nova24TV “Slovenci se radi zgledujemo po Švici, v zadnjem času pa tudi po Švedski. Lahko bi se zgledovali predvsem pri upoštevanju priporočil; si ne predstavljam, da bi v tako naprednih in civiliziranih narodih kdo poslušal – kaj šele da bi se strinjal – s početjem Marka Potrča ali Zlatka Čordića. Škodo, ki nam jo s tem […] The post Zdravstvena strokovnjaka o odgovornosti za epidemiološko stanje: Nobena vl ...

Oglasi