Vrhovno sodišče oprostilo gojitelja konoplje Jašarja in Zagoršaka Lokalec.si Po poročanju nekaterih medijev je Vrhovno sodišče Sanjina Jašarja in Tomaža Zagoršaka oprostilo obtožbe, da sta nelegalno proizvajala in hranila konopljo. Gre za primer iz leta 2016, ko so policisti v prostorih MKC Pekarna v Mariboru zasegli 44 sadik konoplje, 6021,29 gramov posušene konoplje, več kreme s THC in tudi konopljino smolo. Zagrožena kazen je od […]

