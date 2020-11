Meghan Markle: "Začutila sem ostro bolečino in z Archijem v naročju padla po tleh!" Playboy.si Nekdanja igralka, danes pa soproga princa Harryja, s katerim je potem, ko sta obrnila hrbet kraljevskemu dvoru, začela novo življenje v Santa Barbari, je za New York Times napisala pretresljivo kolumno, v kateri je opisala svoje občutke, ko se ji je pred nekaj meseci zgodil spontani splav.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni New York

princ Harry Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Tomaž Gantar

Bojana Beović

Janja Sluga