EK: Pravilo vladavine prava je primerno. Poljska in Madžarska: Vsiljujete nam mnenje večine 24ur.com Nov dan, na bruseljskem parketu pa vse po starem. V evropskih ustanovah se namreč še naprej ukvarjajo s tem, kako presekati blokado svežnja za okrevanje EU po pandemiji - če Poljska in Madžarska ne želita sprejeti, da so sredstva vezana na spoštovanje enega od temeljev EU - vladavine prava.

