V stranki NSi volijo predsednika, prispelo že 90 odstotkov glasovnic 24ur.com Po sobotnem prvem delu kongresa NSi v četrtek sledi nadaljevanje z razglasitvijo izidov volitev predsednika stranke, na katerih je bil edini kandidat aktualni predsednik Matej Tonin, in članov treh organov. Kot so navedli v stranki, je prispelo okoli 90 odstotkov glasovnic od nekaj manj kot 500 delegatov. S potekom digitalnega kongresa so zadovoljni.

