Jennifer Lopez in A-Rod zaradi fotografij iz zasebnega letala tarči kritik 24ur.com Medtem ko številni prebivalci Združenih držav Amerike zaradi pandemije koronavirusne bolezni ne morejo potovati, mnogi pa so izgubili službe, se je zvezdniški par pohvalil s svojim razkošnim načinom življenja. Alex in Jennifer sta se pred kratkim iz New Yorka v Miami odpravila z zasebnim letalom, pod fotografijo pa je nekdanji športnik sledilce povprašal o njihovih prazničnih načrtih.

Sorodno





















































































































































Oglasi