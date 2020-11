Krvna plazma ni učinkovita pri zdravljenju covidnih bolnikov s pljučnico 24ur.com Uporaba krvne plazme tistih, ki so preboleli covid-19, se pri zdravljenju covidnih bolnikov s pljučnico ni izkazala za uspešno metodo. Tako se ni niti izboljšalo njihovo zdravstveno stanje niti se ni zmanjšalo tveganje za smrt zaradi covida-19, kaže študija argentinskih znanstvenikov, objavljena v reviji The New England Journal of medicine.

Sorodno



Oglasi