Podpisan načrt sodelovanja vojske in policije za varovanje meje Dnevnik Načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič sta danes podpisala operativno-taktični načrt sodelovanja vojske in policije pri širšem varovanju državne meje. Načrt določa oblike dela...

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Bojana Beović

Tanja Fajon

Karl Erjavec