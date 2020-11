Tudi Velepec, Tršan in Einfaltova dobili zeleno luč SiOL.net Slovenski odpravi na uvodni tekmi svetovnega pokala v Kontiolahtiju na Finskem se bodo pridružili tudi glavni trener Uroš Velepec ter tekmovalca Rok Tršan in Lea Einfalt. Omenjena trojica je danes še enkrat opravila testiranja na novi koronavirus in dobila zeleno luč za pot na sever Evrope.

