Projektna ekipa Piran 2025: Postopek priprave kandidature je bil vključujoč in transparenten Primorske novice V projektni ekipi za kandidaturo Pirana za Evropsko prestolnico kulture Piran2025 menijo, da je bil postopek priprave kandidature voden vključujoče in transparentno ter obžalujejo umik podpore piranskega občinskega sveta skupni kulturni strategiji. Za PN sta se odzvala tudi poslanca SD Meira Hot in Matjaž Nemec, ki pravita, da je bila “njuna podpora tako Piranu kot Novi Gorici pri kandidaturi EPK vedno iskrena, trdna in vzajemna.”

