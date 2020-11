Umrla dramska igralka Judita Hahn Kreft Dnevnik V 95. letu starosti je umrla slovenska gledališka in filmska igralka Judita Hahn Kreft, so sporočili iz Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), v katerem je kot članica ansambla med letoma 1952 in 1988 odigrala skoraj sto vlog. Še posebej je...

