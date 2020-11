Prek zavoda za zaposlovanje išče erotične maserje in ponuja bajne plače SiOL.net Na zavodu za zaposlovanje so v torek v manj kot mesecu dni objavili še drugi zaposlitveni oglas za erotičnega maserja ali maserko v Ljubljani. Delodajalec iz središča prestolnice išče tri maserje za erotične masaže, za polovični delovni čas pa naj bi ponujal, reci in piši, od dva do tri tisoč evrov neto plače. Čeprav je erotična masaža pri nas zakonsko dovoljena in urejena, pa v oči bode dejstvo, ...

Sorodno

Oglasi