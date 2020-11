Lopovi so jim ušli – policijski avtomobili 200 kilometrov na uro pač ne zmorejo Dnevnik Lopovi so iz trgovine Telekoma Slovenije v Slovenski Bistrici odnesli robo, vredno od 40.000 do 50.000 evrov. Policisti so jim prišli na sled, a je bil audi prehiter.

