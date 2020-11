Po smrti dveletne hčerke: Naprej je treba, ker žal nazaj ne gre SiOL.net Družini Kolenc iz Škof­je Loke je pred dvema letoma umrla hči Ema. Stara je bila komaj leto in štiri mesece, ko so ji diagnosticirali izjemno redek možganski tumor. Ko so ugotovili, da ne bo ozdravela, so zadnje mesece preživeli čim lepše, iz njihove izgube pa se je rodilo društvo, ki pomaga drugim staršem s podobnimi tragedijami.

