Evropski parlament je včeraj sprejel resolucijo, v kateri izraža zaskrbljenost zaradi stanja na področju medijske svobode v EU ter obsoja nasilje, nadlegovanje ter politične pritiske in napade na novinarje. Opozarja na poskuse nekaterih vlad držav članic, da bi utišale kritične in neodvisne medije ter spodkopale medijsko svobodo in pluralnost.