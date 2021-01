(VIDEO) “Zoki, Janša, jebi se. Stanovanja za vse” – Policija s solzivcem nasilno razgnala protestni topnews.si Čeprav je sprva kazalo, da bo sinoči v Ljubljani potekal miren protest, ki se je začel na Prešernovem trgu in nadaljeval s pohodom po Ljubljanskih ulicah, je pred Rogom vseeno prišlo do bližnjega srečanja med policijo in protestniki. Protesta se je po ocenah policije udeležilo 500 ljudi. S transparenti so sporočili, da morata kapital in […]

