Kdo je vihtel sekiro in kdo je prvi napadel? Dolenjski list V novomeškem romskem naselju Brezje je 13. julija lani prišlo do pretepa, v katerem je 16-letni Valentin Kovačič v glavo dobil močan udarec s sekiro, zaradi katerega je bil več tednov v komi in bi skoraj umrl, posledice poškodbe pa bo verjetno čutil celo življenje. Trenutno je na rehabilitaciji v inštitutu Soča. preberite več » ...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Dragan Gajić

Josip Iličić

Mitja Lesjak

Karl Erjavec