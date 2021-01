Na spletu so dostopne matične knjige mariborske nadškofije, vse od leta 1597 RTV Slovenija Matične knjige z območja širše mariborske nadškofije so od oktobra lani brezplačno dosegljive na spletu. Objava je hitro dosegla širšo javnost, saj so v treh mesecih našteli skoraj 2500 uporabnikov in okoli 639. 000 ogledov strani.

