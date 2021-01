Odzivi na smrt Larryja Kinga: Bil je edinstven, naj počiva v miru 24ur.com Legendarni voditelj je v svoji dolgoletni karieri opravil številne intervjuje s politiki, športniki, igralci in drugimi velikimi imeni iz sveta zabave. Mnogi od njih pa so se mu ob njegovi smrti poklonili z zapisi, ki so jih delili na družbenih omrežjih in poudarili, da so med intervjuji z njim vedno izjemno uživali.

Sorodno





















Oglasi