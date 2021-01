Neil Diamond praznuje 80. rojstni dan RTV Slovenija Legendarni glasbenik in eden izmed najbolj prodajanih pevcev in tekstopiscev vseh časov se je rodil leta 1941 v New Yorku. V svoji karieri je nanizal skoraj 40 uspešnic in prodal več kot 100 milijonov albumov po svetu, leta 2018 pa se je z odrov upokojil.

Sorodno

Oglasi