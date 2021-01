Bi bil to najboljši predsednik ZDA vseh časov? SiOL.net Kot otrok je preživel hudo avtomobilsko nesrečo, v kateri je izgubil mamo. Bil je odlikovani častnik ameriške vojske in uspešen javni tožilec. Obetala se mu je bleščeča politična kariera, ki pa jo je ustavila usodna bolezen. To je zgodba o Beauju Bidnu.

Sorodno



Oglasi