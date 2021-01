SŽ Olimpija po odlični predstavi znova na vrhu Alpske lige RTV Slovenija Hokejisti SŽ Olimpije so na preloženi tekmi Alpske lige v Tivoliju s 6:0 nadigrali Lustenau in znova prevzeli prvo mesto na lestvici. Po razočaranju v četrtek so bili zmaji tokrat precej bolj učinkoviti.

