Igor Zorčič nalil čistega vina KUL- ovcem: “Ni bil kriv poslovnik, ni bil kriv covid, krivi so bili Nova24TV Skrivanje. Skrivanje lastne nesposobnosti ali nepoštenja za poslovniki, virusi, za v etru temelječimi moralnimi sodbami. To je opis modusa operandi tranzicijske levice, ki se vse bolj prikazuje kot prvovrstna, a vedno manj sposobna “banda”. Tako ni nič presenetljivega, da jih je s svojim tvitom, še prej pa, hvala Bogu, s svojo načelnostjo, na kruh namazal […] The post Igor Zorčič nalil čistega vin ...

