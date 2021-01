(Pre)hitro in boleče slovo, ki ga bo treba čim prej pozabiti SiOL.net Slovenska rokometna reprezentanca je v nedeljo kar nekoliko nepričakovano hitro zaključila z nastopi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu. Slovenci so v svoji odločilni tekmi prvenstva le remizirali z Egiptom, za napredovanje v tako želeno četrtfinale in boj za odličja pa bi morali varovanci Ljubomirja Vranješa vknjižiti obe točki.

