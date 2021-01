Policisti do 7. februarja poostreno nad uporabo telefonov med vožnjo SiOL.net Policisti od danes do 7. februarja izvajajo poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter drugih naprav, kot so tablice in prenosni računalniki, med vožnjo. Z akcijo želijo zmanjšati njihovo uporabo med vožnjo in s tem izboljšati varnost v prometu. Med akcijo bodo pozorni tudi na ostale prekrške, ki zmanjšujejo prometno varnost.

Sorodno

Oglasi Omenjeni DARS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Dragan Gajić

Josip Iličić

Mitja Lesjak

Karl Erjavec