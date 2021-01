Brady in Mahomes v boj za prvaka lige NFL 24ur.com Moštvi Tampa Bay Buccaneers in Kansas City Chiefs sta finalista lige NFL v ameriškem nogometu. V velikem finalu v Tampi se bosta merila podajalca Tom Brady in Patrick Mahomes. Brady je eden od že skoraj legendarnih igralcev ameriškega nogometa, ki je šestkrat osvojil naslov prvaka, Mahomes pa je s Kansasom aktualni prvak lige.

