V Himalaji nov incident med indijskimi in kitajskimi silami Dnevnik Na indijsko-kitajski meji v Himalaji je prejšnji teden izbruhnil nov incident med indijskimi in kitajskimi silami, pri čemer so bili ranjeni vojaki obeh strani, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočili vojaški viri obeh strani.

