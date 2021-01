48-letnik grozil s pištolo in skušal odvzeti vozilo RTV Slovenija Postojnski policisti so v petek prijeli 48-letnega Postojnčana, ki je moškemu iz Planine grozil s pištolo in od njega zahteval vozilo. 48-letnika so zaradi psihičnih težav odpeljali v bolnišnico v Ljubljano, sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje ropa.

Sorodno



















Oglasi